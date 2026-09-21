Соединенные Штаты обсуждают с Беларусью крупную сделку по закупке калийных удобрений, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и владельцев ранчо», – написал Трамп в Truth Social.

Ранее спецпосланник президента США Джон Коул во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что Вашингтон обратился к Citibank с просьбой разморозить и вернуть Беларуси ее активы.