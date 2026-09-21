Соединенные Штаты с 23 сентября намерены фактически остановить международные рейсы иранских авиакомпаний и ввести санкции против иностранных компаний, которые будут предоставлять им авиационные услуги, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«23 сентября все иранские авиалинии в мире прекратят работу», — сказал Бессент в эфире CNBC.

По его словам, иностранные аэропорты и компании не смогут заправлять иранские самолеты, предоставлять им услуги при посадке и продавать билеты. В противном случае они рискуют лишиться доступа к долларовой финансовой системе США.

Напомним, Минфин США 8 сентября включил в санкционный список 27 иранских авиакомпаний и еще девять связанных с авиацией структур.