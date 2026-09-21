Футбольный клуб «Сабах» начал продажу единых билетов на все четыре домашних матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщила пресс-служба бакинской команды.

Билет дает болельщикам право посетить все четыре домашние встречи «Сабаха» на общем этапе турнира. В Баку команда сыграет с пражской «Славией», дортмундской «Боруссией», «Барселоной» и «Наполи».

Стоимость единого билета составляет от 35 до 285 манатов в зависимости от категории места.

Билеты доступны только в формате QR-кода. Для их использования необходимо войти в мобильное приложение iTicket.AZ с учетной записью, через которую была совершена покупка. QR-коды будут активироваться непосредственно в дни проведения матчей.

Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.

Все четыре домашних матча «Сабах» проведет на Бакинском олимпийском стадионе.