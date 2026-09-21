Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не присоединится к инициированному Украиной формату «Карпатская восьмерка» и не позволит строить на территории страны нефтехранилища для нужд Украины.

«Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали», – сказал Мадьяр, выступая в парламенте

Он добавил, что Венгрия «в этом не участвует», не уточнив причины отказа.

Отдельно Мадьяр высказался против идеи строительства в Венгрии нефтехранилищ для Украины.

«Пока в Венгрии у власти правительство «Тисы», украинского хранилища нефти в стране не будет», – указал глава венгерского правительства.

По словам премьера, переговоры венгерской нефтегазовой компании MOL с украинским «Нафтогазом» о возможном создании таких мощностей начались еще при предыдущем правительстве Виктора Орбана. При этом нынешний кабинет считает неприемлемым, что компания обсуждала проект с украинской стороной без согласования с властями.

«Это совершенно неприемлемо. Отныне я ожидаю, что MOL будет относиться к государству как к владельцу 25% компании», – заявил Мадьяр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил формат «Карпатской восьмерки», который предполагает сотрудничество стран Карпатского региона в сфере безопасности, энергетики, логистики и трансграничной экономики.