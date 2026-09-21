Спецдокладчик ООН по вопросам борьбы с терроризмом и прав человека Бен Сол заявил, что удары США по судам, якобы перевозившим наркотики в Карибском море и Тихом океане, могут быть внесудебными казнями и преступлениями против человечности.

По словам Сола, с сентября прошлого года американские военные нанесли не менее 68 ударов в международных водах, в результате которых погибли более 220 человек.

«Есть разумные основания полагать, что эти убийства могут представлять собой преступления против человечности», – говорится в его докладе.

Спецдокладчик заявил, что борьба с наркотрафиком сама по себе не создает правовых оснований для применения смертоносной военной силы. По его словам, США не представили доказательств того, что атакованные суда были вооружены или представляли непосредственную угрозу, которая могла бы оправдать удары в рамках самообороны.

Сол призвал провести независимое расследование всех подобных случаев.

В свою очередь Вашингтон утверждает, что операция «Южное копье» направлена против наркокартелей, признанных террористическими организациями. Американские военные заявляют, что удары наносятся на основе разведданных о причастности судов к наркотрафику, однако публичных доказательств по большинству атак представлено не было.