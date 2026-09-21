Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник подписал постановление, вносящее изменения в требования к школьной форме.

Согласно документу, учащимся запрещается использовать элементы одежды, нарушающие установленную единую школьную форму, а также не соответствующие принципу светского характера общего образования.

При этом на мероприятиях, связанных с историей, культурой и национально-духовными ценностями азербайджанского народа, по решению Педагогического совета школы разрешается носить национальную одежду или ее элементы.

Родители и другие законные представители обязаны обеспечить соблюдение детьми требований к школьной форме. Вопросы, связанные с выполнением этих правил учащимися, будет рассматривать Педагогический совет школы.

Принятое решение должно быть опубликовано на официальном сайте школы или размещено на информационном стенде в течение пяти рабочих дней.