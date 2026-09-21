Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Дональда Трампа ищет способы сдержать рост цен на бензин и облегчить финансовую нагрузку на американцев.
По словам Вэнса, одной из причин подорожания топлива стало увеличение стоимости энергоносителей на фоне проблем с международным судоходством.
«Мы прекрасно понимаем, что из-за того, что Иран терроризирует международное судоходство, цены на энергоносители выросли», – сказал вице-президент.
Он отметил, что администрация Трампа делает все возможное для сдерживания роста цен, но одновременно рассматривает меры, которые позволили бы оказать американцам более быструю финансовую поддержку.
«Одна из мер, о которой говорил Трамп, – призвать отдельные штаты предоставить американцам послабления за счет снижения или отмены налогов на бензин», – указал вице-президент.