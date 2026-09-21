Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин испытывают большое уважение друг к другу.

«В глазах Си Цзиньпина Дональд Трамп — лидер другого типа, не похожий на тех, кого он видел раньше», – заявил Бессент.

В преддверии встречи Трампа и Си представители США и Китая провели в Нью-Йорке переговоры по торговле и искусственному интеллекту. Бессент назвал их «очень успешными». Переговоры с китайской делегацией продолжались около девяти часов.

По словам американского министра, стороны также обсудили предложение США создать механизм уведомления об инцидентах с искусственным интеллектом, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

Встреча Трампа и Си запланирована на 24 сентября в Белом доме. На ней ожидается обсуждение торговых вопросов, ИИ и других направлений американо-китайских отношений.