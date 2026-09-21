Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение ударов по российским НПЗ возможно в случае прекращения атак России на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и экспорт продовольствия.

«Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам украинского президента, последствия полномасштабной войны с самого начала оказались масштабными. Он отметил, что конфликт приводит к гибели людей и разрушению страны, а также создает угрозы для продовольственной безопасности и энергетики и ускоряет развитие технологий.

«С первой же минуты Украина стремилась к миру. Мы уже выдвинули десятки дипломатических предложений о том, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. В настоящее время продолжается диалог с президентом (Дональдом) Трампом и США», – подчеркнул Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Россия «утратила контроль над своей дизельной промышленностью» из-за войны с Украиной.