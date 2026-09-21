В Баку на улицах Мирзааги Алиева и Абдуллы Шаига организовали специальные полосы для движения автобусов, сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Выделенные полосы созданы в рамках проекта разделения линий метро с учетом роста пассажиропотока. Они предназначены для комфортной и беспрепятственной перевозки пассажиров автобусами без потери времени.

Благодаря новым полосам регулярные и экспресс-маршруты могут двигаться более комфортно, указали в AYNA.

В агентстве отметили, что на обоих участках дороги ширина полос приведена в соответствие со стандартами и организована дополнительная полоса для автобусов.