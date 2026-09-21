О «цацках» Южной Кореи для Центральной Азии; борьбе за золото Кыргызстана; о том, многие ли голодают в Казахстане; об узбекском камикадзе и многом другом – в обзоре Minval Politika.

В Сеуле состоялся первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» на уровне глав государств. В нём приняли участие президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и лидеры пяти стран ЦА — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Одним из центральных итогов форума стало согласование долгосрочной модели взаимодействия между Сеулом и Центральной Азией. Ключевым политическим документом встречи её участниками названа Сеульская декларация, призванная определить средне- и долгосрочные направления сотрудничества Южной Кореи с пятью государствами ЦА.

Проведение следующего саммита «Республика Корея – Центральная Азия» запланировано на 2028 год в Казахстане.

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Накануне саммита в Сеуле состоялось первое заседание министров промышленности стран Центральной Азии и Южной Кореи, на котором достигнута договорённость

о совместном развитии сферы критически важных минералов и создании «умных» предприятий с применением технологий искусственного интеллекта. Как сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на корейское ведомство, министры условились укрепить взаимодействие по всей цепочке поставок критически важных минералов, например, лития и редкоземельных элементов. Речь также шла об объединении ресурсной базы центрально-азиатских республик и передовых технологий переработки корейского сырья.

По итогам встречи в Сеуле подписано Совместное заявление первого заседания Консультативного механизма министров промышленности Республики Корея и государств ЦА, а также меморандум о сотрудничестве в сферах промышленности и цепочек поставок.

Казахстан

По случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага президент Сербии Александр Вучич подписал указ о награждении Касым-Жомарта Токаева Орденом Республики Сербия на Большой цепи за выдающийся вклад в развитие многопланового сотрудничества между Казахстаном и Сербией, передаёт inbusiness.kz.

Токаев выразил признательность Вучичу и всему сербскому народу за оказанную честь, отметив, что воспринимает высокую награду как свидетельство прочных уз дружбы и взаимного доверия. Он также озвучил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-сербское партнёрство будет и впредь укрепляться в интересах народов двух стран.

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Президент Токаев провёл серию важных встреч с топ-менеджментом ведущих чеболей (крупнейших конгломератов) Южной Кореи, информирует Eurasia Today. По итогам переговоров с руководствами Lotte Group и Hanwha Group принято решение о запуске новых масштабных проектов в Казахстане — от строительства премиальной недвижимости и развития кондитерских фабрик до создания экосистемы искусственного интеллекта.

Главные договорённости: Lotte примет участие в строительстве нового «умного города» в РК, где возведёт флагманский многофункциональный комплекс Iconic Complex; Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest примут участие в строительстве премиальных отелей бренд-сети в Алматы и в Alatau City; подразделение Lotte Global Logistics разовьёт транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстана для выхода на региональные и мировые рынки.

Кроме того, Токаев предложил использовать Казахстан как технологическую платформу для экспансии Hanwha на весь рынок Центральной Азии. Он также презентовал масштабные планы по созданию национальной экосистемы ИИ и развитию цифровой инфраструктуры.

Отмечается, что привлечение таких гигантов, как Lotte и Hanwha, подтверждает статус Казахстана в качестве ключевого инвестиционного и технологического центра региона. Южнокорейские корпорации не только вливают капитал в традиционные секторы (логистика, туризм, пищепром), но и готовы делиться передовыми технологиями в области ИИ и цифровизации.

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Казахстан и Южная Корея создадут щит от беспилотников для аэропортов и границ. Как передаёт inbusiness.kz со ссылкой на The Chosun, соответствующая договорённость достигнута между южно-корейской компанией Agos, специализирующейся на противодействии дронам, и холдингом «Самрук-Казына».

В первую очередь речь идёт о критической инфраструктуре — аэровокзалах, энергетических объектах и пунктах на границе. Система Agos позволяет обнаруживать и отслеживать дроны с помощью радиочастотного сканера и инфракрасной камеры. Когда угроза идентифицирована, комплекс даёт возможность обезвредить аппарат подавителями и специализированными средствами.

Ожидается, что в ближайшее время в Казахстане корейская компания запустит опытные проекты. Agos также рассматривает вариант налаживания лицензированного выпуска продукции непосредственно в РК.

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Еnergyprom.kz приводит результаты опроса за 2026 год, свидетельствующие, что беспокойство казахстанцев по поводу наличия еды и ограничения в качестве питания стали встречаться реже, тогда как некоторые более серьёзные формы лишений, напротив, участились.

Так, в 2026 году 3,4% опрошенных беспокоились, что им не хватит еды из-за недостатка денег или других ресурсов. Ещё 2,8% были вынуждены ограничиваться лишь несколькими видами продуктов, а 2,5% не могли позволить себе здоровую и питательную пищу. Ели меньше необходимого 1,7% респондентов, у 1,6% заканчивалась еда в домохозяйстве, а 1,3% приходилось пропускать приём пищи. Испытывали голод, но не могли поесть 1,2% опрошенных, ещё 1% не ели целый день.

По сравнению с 2025 годом уменьшилась доля респондентов, которые опасались нехватки еды, не могли позволить себе здоровую и питательную пищу или были вынуждены ограничиваться несколькими видами продуктов. В то же время чаще стали встречаться более серьёзные ограничения — пропуск приёмов пищи, сокращение объёма еды, отсутствие продуктов дома, голод и случаи, когда респонденты не ели целый день.

По формулировкам этот набор вопросов соответствует восьми вопросам международной шкалы продовольственной небезопасности FIES, применяемой Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Она отражает постепенное усиление проблемы: от беспокойства о доступе к еде и ухудшения качества рациона до сокращения количества еды, пропуска приёмов пищи и голода.

Различия наблюдаются и в зависимости от места проживания. В 2026 году возможной нехватки еды опасались 3,3% городских и 3,7% сельских респондентов. Не могли позволить себе здоровую и питательную пищу соответственно 2,3% и 2,8% опрошенных. Доля ограничивавшихся несколькими видами продуктов и в городе, и в селе составила 2,8%.

По более серьёзным лишениям различия между городом и селом оказались выражены сильнее. Пропускать приём пищи приходилось 1,1% городских и 1,9% сельских респондентов, а есть меньше необходимого — 1,5% и 2,2% опрошенных соответственно. В городе с отсутствием еды в домохозяйстве сталкивались 1,4% ответивших, в селе — 1,9%. Испытывали голод, но не могли поесть 0,9% горожан и 1,8% сельчан. Целый день без еды оставались соответственно 0,7% и 1,8% респондентов. За год доля испытывавших голод и не евших целый день выросла как в городской, так и в сельской местности.

Кыргызстан

Индия потеснила Китай на золотых рудниках республики в Солтон-Сары – здесь запущена золотоизвлекательная фабрика за 34 млн долларов. Это первый индийский инвестиционный проект полного цикла в горнодобыче Кыргызстана, реализуемый через компанию «Авелум Партнер» (дочерняя структура индийской Deccan Gold Mines) в партнёрстве с государственным «Кыргызалтыном».

Как передаёт Eurasia Today, в публикациях кыргызских СМИ прослеживается позиционирование нового проекта как альтернативы китайскому присутствию в Солтон-Сары. Активизация индийского инвестора на месторождении может ослабить позиции КНР в горнодобыче Кыргызстана, однако Zhong Ji Mining сохраняет лицензию до 2033 года и уже добывает золото. Инвестиции ZJM за все годы составили более 137,2 млн долларов.

По итогам 2025 года китайская компания добыла 876,3 кг золота, в то время как мощность фабрики рассчитана на 1,8 тонны золота в год при переработке 600 тыс. тонн руды.

Контроль за Deccan Gold Mines сосредоточен в руках австралийского капитала (Australian Indian Resources Limited), индийских и офшорных маврикийских структур, связанных с SUN Group влиятельной индийской семьи Кхемка.

Семья Кхемка и SUN Group присутствуют и в других республиках Центральной Азии: в Узбекистане их интересы — добыча вольфрама и ресторанный бизнес, в Казахстане — технологии в области энергоперехода и добыча золота.

Узбекистан

РУз и Южная Корея сформировали новый инвестиционный портфель на 12 млрд долларов – предварительно его обсудили в Сеуле президент Шавкат Мирзиеев и его корейский коллега Ли Чжэ Мён, передаёт пресс-служба главы узбекского государства. По её данным, на переговорах отмечалось, что Узбекистан и Эксимбанк Кореи приняли программу стратегического партнёрства на 8 млрд долларов. Банк в кооперации с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Фондом EDCF уже реализует в Узбекистане ряд проектов в областях медицины, промышленности, IT, энергетики, инфраструктуры, иных.

Подчёркивалось, что в Узбекистане действуют свыше 700 совместных предприятий с использованием корейского капитала, рынок осваивают известные компании — Samsung, LG, Lotte и другие. Флагманами инвестиционного сотрудничества являются завод по производству автомобилей KIA в Джизакской области, Национальный детский медицинский центр, Устюртский газохимический комплекс на месторождении Сургиль, другие крупные проекты.

По итогам переговоров на высшем уровне в присутствии Мирзиеева и Ли Чжэ Мёна состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов, в частности, в сферах экономики, торговли, инвестиций, авиации, высоких технологий.

Кроме того, Мирзиеев и премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук приняли участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, представленном 300 представителями государственных структур и бизнеса двух стран. В частности, со стороны Кореи в форуме приняли участие такие крупные компании, как Lotte Chemical, Hyundai Motor Group, Samsung C&T, CJ Group, Shinhan Financial Group, Hyundai Rotem, KIND, BOMI, Kia Corporation, Sampyo Group, Hansae Mobility и другие.

В рамках форума состоялась церемония запуска пяти проектов: в Ташкенте начал работу Центр химических технологий, в Джизакской области стартовало производство автомобилей Kia Sonet Prime и кузовных панелей, в Ферганской области — электротехнической продукции, в Наманганской — полимерных изделий. Параллельно в Ташкенте началось строительство Национального онкологического центра, высшего медицинского учебного заведения и предприятия по производству роботов и их компонентов.

По итогам форума стороны подписали пакет инвестиционных и торгово-экономических соглашений. Их полный перечень и общая стоимость пока не раскрыты. Но южно-корейское агентство Newsis информировало, что министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и Экспортно-импортный банк Кореи подписали меморандум о создании хаба по переработке и производству стратегических минералов и формированию цепочек их поставок.

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса Узбекистана разработали дрон-камикадзе — он представлен в национальном павильоне республики на выставке оборонных технологий в ЮАР, информирует ИА Daryo. Новый ударный беспилотник способен преодолевать расстояние в 1 500 км с развитием максимальной скорости до 200 км/ч и временем нахождения в воздухе до шести часов.

Одной из основных особенностей FN-X (такое название получил дрон) является возможность нести полезную нагрузку массой до 30 кг. В качестве основного ударного элемента используется осколочно-фугасная боевая часть (HE-FRAG). Такие боевые части отличаются не только мощным взрывом, но и разлётом металлических осколков.

При проектировании FN-X была использована схема «летающее крыло». Иными словами, в такой конструкции фюзеляж и крылья объединены в единое целое, а отдельное хвостовое оперение отсутствует.

Корпус платформы изготовлен из углеродного композитного материала. Он отличается лёгкостью и одновременно высокой прочностью, что позволяет снизить массу аппарата. Кроме того, дроны из такого материала не подвержены деформации и не ржавеют из-за перепадов температуры и влажности. Ещё одним преимуществом углеродного материала является то, что он частично поглощает радиоволны, снижая вероятность обнаружения беспилотника радарами. В технической документации указано, что данный материал производится в Узбекистане – это позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Для определения направления полёта FN-X использует навигационную систему GNSS/INS — для этого применяются как спутниковые системы, так и установленные на беспилотнике устройства, включая гироскопы и акселерометры.

Кроме того, платформа оснащена AI-assisted autopilot — автопилотом с использованием искусственного интеллекта, что позволяет продолжать полёт и обнаруживать цели даже в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы. Сообщается также, что FN-X летает, в основном, на оперативной высоте 1 200 метров. Максимальная высота полёта – 3 000 метров.

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Похоже, пенсионный возраст в Узбекистане будет поэтапно повышаться: для женщин – с 55 до 58 лет, для мужчин – с 60 до 63 лет: министерство экономики и финансов республики вынесло соответствующий проект на общественное обсуждение.

Как поясняет «Восточный экспресс 24», повышение планируется начать с 2028 года и проводить ежегодно каждые три месяца. Одновременно документ содержит ряд гарантий для граждан предпенсионного возраста. В частности, возраст не должен служить основанием для отказа в приёме на работу или увольнения. Безработные при определённых условиях смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Минимальный стаж для назначения пенсии предлагается повысить с 7 до 15 лет.

Для занятых полный рабочий день на подземных работах и на работах с вредными или тяжёлыми условиями труда сохранятся отдельные льготы: для мужчин 50–55 лет, для женщин — 45–50 лет. Кроме того, с 1 января 2027 года для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет предлагается установить сокращённое рабочее время с сохранением среднего заработка.

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Мультикатегорийный маркетплейс Ozon объявил о запуске своего первого фулфилмент-центра в Узбекистане. Логистический комплекс площадью более 7 тыс. кв. м в Ташкенте будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приёма товаров до формирования посылок. Теперь продавцы из Узбекистана смогут хранить свои товары на складе маркетплейса, что максимально сократит сроки доставки внутри Узбекистана и снизит издержки предпринимателей. Ключевое преимущество: хранение на складе полностью бесплатное, передаёт «Газета» (РУз).

Новый фулфилмент-центр способен вмещать более 500 тыс. товаров. На старте работы объект сможет обрабатывать до 10 тыс. заказов в сутки или около 300 тыс. заказов ежемесячно.

Тарифы за продажу товаров по схеме FBO начинаются от 3% в зависимости от категории товара, а стоимость логистики — от 1736 сумов за единицу в зависимости от цены и объёма товара. При этом услуга хранения до 1 сентября 2027 года полностью бесплатная. Такие расходы, как обработка заказа, последняя миля и эквайринг тоже не будут тарифицироваться отдельно, что дополнительно снизит затраты продавцов. Таким образом, продажа смартфона стоимостью 10 млн сумов обойдётся продавцу всего в 305 тыс. сумов.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на переговорах в Сеуле договорились вывести отношения двух стран на уровень всеобъемлющего партнёрства и обсудили стратегию более широкого выхода Южной Кореи на экономическое пространство Центральной Азии.

По итогам переговоров Таджикистан и Южная Корея подписали 15 документов о сотрудничестве, в частности, в таможенной сфере, торговле, промышленности; инфраструктуры и транспорта; образования, и т.д.

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Эмомали Рахмон привёз из Сеула два подарка признания — почётный чёрный пояс 9-го дана по таэквондо (соответствующая церемония состоялась в штаб-квартире Всемирной федерации таэквондо), и звание Почётного доктора Корейского университета.

Как информирует «Азия-плюс», помимо таэквондо, Рахмон известен своим интересом в спорте к большому теннису, футболу и национальным видам борьбы. Сам он периодически принимает участие в массовых забегах в Таджикистане и призывает молодёжь заниматься спортом.

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Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел проект постановления о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), информирует «Газета» (РУз) со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. Республика является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года.

В прошлом году Европейская служба внешних связей (EEAS) заявила, что Таджикистан не исполнил свои обязательства по Статуту касательно исполнения ордера на арест президента России Владимира Путина во время его визита в Душанбе. Тогда же был выдан ордер на арест детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в совершении военного преступления в виде незаконной депортации украинских детей.

Туркменистан

Президент Сердар Бердымухамедов и президент Республики Корея Ли Чжэ Мён провели в Сеуле переговоры, сосредоточившись на инвестициях, промышленности, транспорте, инфраструктуре и новых технологиях, сообщает ИА «Туркменистан — Золотой век». Одним из ключевых направлений переговоров названо превращение Туркменистана в транспортно-логистический узел между Центральной Азией и Каспийским морем. Стороны договорились проработать совместные проекты в судостроении, железнодорожной инфраструктуре и городском строительстве.

Подписано 13 документов, в том числе, о сотрудничестве в химической промышленности и промышленном строительстве; борьбе с транснациональной организованной преступностью; в инфраструктурной сфере и в сфере железнодорожного транспорта.

Помимо этих, отдельные соглашения подписаны между туркменскими структурами и корейским бизнесом, в том числе, с Hyundai Corporation, LS Cable & System, Daewoo Engineering & Construction и Yousung.