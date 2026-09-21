Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российско-украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован, однако переговорный процесс остается сложным.

«Я всегда оптимистично настроен в отношении того, что мы добьемся прогресса. Как сказал президент, российско-украинская война была, безусловно, самым сложным из международных конфликтов для разрешения», – сказал Вэнс.

Он отметил, что считает войну в Украине самым сложным из международных кризисов, которые пытается урегулировать администрация Дональда Трампа.

Вэнс также сообщил, что Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

«Я думаю, он встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо послезавтра. Так что я уверен, что будет достигнут определенный прогресс», – заявил вице-президент.

При этом Вэнс подчеркнул, что добиться урегулирования будет непросто. Он отметил, что считает продолжение дипломатических усилий предпочтительнее бездействия.

«Но, послушайте, эту проблему действительно трудно решить, в этом нет сомнений. Но я предпочел бы работать на президента, который энергично пытается решить проблему и продолжает предпринимать такие попытки», – сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли в конечном итоге завершить конфликт, вице-президент ответил утвердительно.