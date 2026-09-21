Суд продлил еще на семь дней срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, задержанных в рамках расследования кораблекрушения у берегов Северного Кипра. Об этом Report сообщила сестра одного из задержанных Рашада Ибрагимова Тюркан Тахмазова.

Решение было принято по итогам очередного заседания суда в рамках расследования, проводимого в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Следующее судебное заседание состоится 25 сентября.

Кораблекрушение произошло 30 августа у берегов Гирне. Пассажирское судно Filo Jet, следовавшее из Гирне в турецкий порт Ташуджу, затонуло вскоре после выхода из порта. На его борту находились 267 пассажиров и членов экипажа, 239 человек были спасены. Число погибших в результате крушения достигло 15, еще 13 пассажиров числятся пропавшими без вести.

Ранее в рамках расследования были задержаны девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана. Речь идет о Валехе Гумбатове, Рашаде Ибрагимове и Гадире Гулиеве.