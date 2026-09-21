Топ-менеджер Nvidia Джош Паркер заявил, что предпочел бы отказаться от кондиционера, чем жить без искусственного интеллекта.

Необычный вопрос ему задала корреспондент Axios: «Что бы вы предпочли – жить без кондиционера или без ИИ?»

«Честно говоря, я бы сказал – без кондиционера», — ответил Паркер.

Американская Nvidia является одним из крупнейших в мире производителей графических процессоров и чипов для систем искусственного интеллекта. Компания также разрабатывает программное обеспечение, которое используется для обучения и работы современных ИИ-моделей.

На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта Nvidia стала одним из ключевых игроков этого рынка, а спрос на ее продукцию значительно вырос.