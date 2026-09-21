Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если это будет способствовать достижению мира.

«Сидеть напротив Путина – это будет не лучший день в моей жизни. Но я сделаю это ради приближения мира», – заявил президент Украины.

Ранее Зеленский предложил провести встречу с Путиным на полях саммита G20, который пройдет в декабре в Майами, если российский лидер примет участие в саммите.

В Кремле в ответ заявили, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приглашение российской стороны остается в силе.