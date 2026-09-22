Турция расходится со многими европейскими странами во взглядах на войну в Украине и пути достижения мира, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на мероприятии в Нью-Йорке, посвященном американо-турецким отношениям.

«Когда речь идет о том, что необходимо делать ради мира, я думаю, наши позиции расходятся», – приводит его слова ТАСС.

По словам Фидана, у Анкары сформировался отличающийся от подхода многих европейских государств взгляд на конфликт и способы его урегулирования.

При этом глава турецкого МИД отметил, что Анкара приветствует позицию президента США Дональда Трампа, направленную на прекращение войны в Украине.

«Мы рады видеть, что господин Трамп сохраняет позицию, направленную на прекращение войны», – сказал министр.

Он напомнил, что прежний подход европейских стран и США заключался в поддержке Украины.