«PAŞA Real Estate» представляет новые форматы резиденций и гибкие возможности их приобретения

Учитывая высокий спрос на жильё в премиальном прибрежном комплексе «Mardi Mekan Estate», «PAŞA Real Estate» расширяет линейку квартир и представляет резиденции площадью от 55 м². Покупателям доступны функциональные студии, а также квартиры с различными планировочными решениями от 1 до 4 спален.

«Mardi Mekan Estate» расположен в Мардакяне, всего в 25 минутах езды от центра Баку. На территории комплекса расположены 46 вилл и 230 квартир: от компактных студий до просторных резиденций с четырьмя комнатами.

Для приобретения квартир в «Mardi Mekan Estate» предусмотрено несколько вариантов финансирования. Покупателям доступны первоначальный взнос от 20% и беспроцентная рассрочка сроком до 60 месяцев.

Одним из ключевых преимуществ «Mardi Mekan Estate» является концепция закрытого жилого комплекса. Территория площадью 8 гектаров будет находиться под круглосуточной охраной, а доступ для посторонних лиц ограничен. Спортивные и общественные пространства предназначены исключительно для резидентов комплекса и их гостей. Городской шум и суета остаются за его пределами, внутри царит атмосфера моря, тишины и спокойствия.

Ещё одно важное преимущество проекта — это прямой выход к Каспийскому морю и закрытый пляж, предназначенный только для резидентов комплекса.

Инфраструктура «Mardi Mekan Estate» создаётся для комфортной жизни в течение всего года. На территории комплекса предусмотрены открытый и крытый бассейны, фитнес-центр, сауна и SPA, площадки для падела и баскетбола, клубный дом, рестораны, кафе и маркет. Поблизости также расположены школы, клиники и супермаркеты.

Архитектура проекта гармонично интегрирована в прибрежный ландшафт. Панорамное остекление наполняет резиденции естественным светом, а при разработке планировочных решений учитывалось направление морского бриза. Квартиры передаются в состоянии, готовом к проведению отделочных работ, с подключёнными инженерными коммуникациями.

Контакты

E-mail: [email protected]

Тел.: +994 51 201 32 32 / *2024

Сайт: www.mardimekan.az

Видео ролик проекта: https://youtu.be/mOrNjzxEsR0?si=PfvaSx6YBeRVEkc4

О компании «PASHA Real Estate Group»

«PASHA Real Estate Group», входящая в состав «PASHA Holding», специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, «PASHA Real Estate Group» стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне.

www.pasharealestate.az