В поселке Бахар Сураханского района обрушился строящийся частный дом, погиб один человек, еще один получил травмы.Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об обрушении поступило на горячую линию «112». На место сразу направили спасателей Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели установили, что под обрушившимися бетонными плитами оказались люди. С помощью специального оборудования они извлекли из-под завалов пострадавшего Халила Шариф оглу Мехдиева, 1966 года рождения, и тело Джалила Шариф оглу Мехдиева, 1969 года рождения.

По факту случившегося начато расследование.

