Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время и оставить летнее время круглый год. Об этом сообщает РБК.

«Мы хотим избавиться от этого нелепого обычая дважды в год переводить часы назад, переводить часы вперед, опаздывать на ужин, опаздывать на очень важные встречи. Это нелепо», – сказал Трамп журналистам перед поездкой в Огайо.

По его словам, постоянное летнее время позволит дольше сохранять световой день. Трамп также считает, что это может снизить уровень преступности и даст американцам больше времени для занятий спортом.

«В прошлый раз, шесть месяцев назад, мы переводили часы, и никто не перевел часы, и все опаздывали… Это дискомбобулирует всех», — заявил президент.

Трамп призвал сенатора-республиканца Тома Коттона поддержать законопроект о постоянном летнем времени. По словам президента, палата представителей уже одобрила документ, однако до голосования в сенате дело пока не дошло. Коттон выступает против инициативы.

Трамп отметил, что отмену перевода часов поддерживают фермеры, а также представители профессионального и любительского спорта.