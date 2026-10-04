Российские войска утром 4 октября снова атаковали Северный мост в Киеве, дрон попал в дорожное полотно, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко в Telegram.

Другие подробности о последствиях удара пока неизвестны.

В то же время российские войска атаковали реактивными дронами Днепр.

По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи, дроны ударили по центру города, после чего там вспыхнул пожар. Позже стало известно, что целью атаки стало помещение компании связи «Укртелеком». На месте работают экстренные службы.

Накануне, 3 октября, российские войска уже атаковали Северный мост. Тогда были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение с левого на правый берег перекрыли. В результате удара пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом.

