Граждане Исландии на референдуме высказались против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз, сообщает местная телерадиокомпания RUV.

Правительство страны вынесло на голосование один вопрос: «Следует ли Исландии возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз?». После подсчета голосов в пяти из шести избирательных округов за возобновление переговоров высказались 47,2% участников референдума, против – 52,5%.

RUV отмечает, что окончательные результаты пока не объявлены, однако данные из последнего округа не позволят сторонникам евроинтеграции набрать необходимое для победы число голосов.

Как отмечает Euronews, на начальном этапе референдума лидировали сторонники возобновления переговоров. Это объяснялось тем, что первыми были подсчитаны голоса в столице страны Рейкьявике, жители которой в большей степени поддерживают евроинтеграцию.

По мере поступления результатов из сельских районов северо-запада и юга страны картина изменилась. В этих округах избиратели в основном выступают против вступления в ЕС.

Телеканал отмечает, что такой результат был ожидаемым: жители сельских районов традиционно более скептически относятся к евроинтеграции из-за опасений, связанных с рыболовной и сельскохозяйственными отраслями.