Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победа, одержанная 30 августа, вновь подтвердила статус этих земель как исторической родины турецкого народа.

В послании по случаю Дня победы 30 августа Эрдоган отметил, что современная Турция выступает против любого угнетения и поддерживает всех, кто подвергается притеснениям, независимо от их происхождения.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна готова идти на необходимые жертвы ради защиты своих принципов.

По словам Эрдогана, несмотря на провокации со стороны сил, заинтересованных в дестабилизации, государство и народ Турции продолжат отстаивать право, справедливость, мир и стабильность.

30 августа в Турции отмечают День Победы – государственный праздник в честь победы турецких войск под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка в Битве при Думлупынаре в 1922 году. Разгром греческой армии стал переломным моментом Войны за независимость Турции и открыл путь к провозглашению Турецкой Республики в 1923 году.