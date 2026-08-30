Обломок беспилотника обнаружили на пляже Модерн в румынской Констанце, его вынесло на берег волнами, сообщил телеканал Digi 24.

Фрагмент беспилотника местные жители обнаружили вечером 29 августа и сообщили о находке властям.

«По предварительной информации, фрагмент не содержал взрывчатого вещества», – уточнил телеканал.

Обломок осмотрели сотрудники румынской береговой охраны. По их данным, на побережье нашли еще два фрагмента, похожих на части беспилотника. Один из них также вынесло на берег, второй достали из воды туристы.

Спасатели призвали отдыхающих не прикасаться к неизвестным предметам и не пытаться перемещать их в воде или на пляже. При обнаружении подобных объектов необходимо незамедлительно сообщить об этом властям.