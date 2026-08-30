Жертвами наводнения на севере Непала стали 734 человека, сообщило национальное управление страны по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

«Найдено 734 тела погибших», – говорится в отчете ведомства. Спасателям удалось вывести из зоны бедствия 8 186 человек, в том числе 227 иностранных граждан. Еще почти 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести, среди них 588 иностранцев. В поисково-спасательных работах задействованы около 20 тыс. человек.

Тела погибших, которые пока не удалось идентифицировать, доставили в 11 больниц в различных округах. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах власти приняли решение хоронить неопознанных погибших.

В долине, по которой прошел мощный поток воды, образовался слой ила и скопились обломки толщиной около 14–15 м. При этом в регионе сохраняется опасность повторного наводнения.

В ряде районов Непала возобновились дожди, вызвавшие локальные подтопления и оползни. Из-за этого оказалось нарушено движение на основных автомагистралях и некоторых других дорогах, в том числе на наиболее пострадавшей от паводка трассе в районе Расувы.