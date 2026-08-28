Украина ежемесячно не может мобилизовывать в армию менее 30 тысяч человек. Кроме того, даже введя изменения, удовлетворить всех украинцев невозможно.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телемарафоне.

Журналистка спросила Буданова, что делать с общественным напряжением в Украине вокруг мобилизации.

«К сожалению, принимать ее такой, как она есть. Мы не сможем иначе, просто нужно решиться и честно сказать. Нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц — это минимально необходимое количество для поддержки того, что есть», — ответил руководитель ОП.

Кроме того, Мосейчук спросила у руководителя ОП, ожидает ли он изменений с приходом на должность министра обороны Евгения Хмары.

«Вы задаете мне этически трудный вопрос, потому что как бы я вам на него не ответил, будет выглядеть не очень. Поэтому наберусь смелости и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится. Потому что запрос есть: не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей», — отметил Буданов.

Он добавил, что от изменения мобилизации количественные показатели не изменятся, что означает, что количество недовольных людей тоже не изменится.