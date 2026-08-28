Турецкая компания ROKETSAN успешно испытала новую версию крылатой ракеты ÇAKIR, которая с наземной платформы поразила наземную и морскую цели, сообщила компания.

В ходе двух испытательных пусков ракета ÇAKIR с новой инфракрасной головкой самонаведения (IIR) точно поразила заданные наземную и морскую цели. Испытания также подтвердили увеличенную дальность полета ракеты, которой удалось достичь благодаря новой топливной системе.

Новые испытания с наземной платформы продемонстрировали возможность применения ракеты против различных типов целей и подтвердили ее совместимость с несколькими видами носителей.

ÇAKIR отличается низкой заметностью и высокой точностью. Благодаря современным навигационным системам ракета может применяться против различных целей в любых погодных условиях.

Разработчики также предусмотрели устойчивость ракеты к средствам противодействия, возможность повторной атаки, обновления координат цели по каналу передачи данных и отмены задания.