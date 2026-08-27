Мировые цены на пшеницу достигли максимального за последние три года уровня на фоне угрозы новой эскалации конфликта на Украине, поскольку риски для заблокированных черноморских портов вновь усилили опасения рынка по поводу возможного дефицита, сообщает Bloomberg.

По информации издания, фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже поднялись на 2,6%, достигнув максимального уровня с июля 2023 года. За один торговый день котировки прибавили 6,4%, а за последний месяц рост составил 18%.

Резкое подорожание связано с опасениями относительно возможного усиления Россией ударов по инфраструктуре Украины, что может еще больше осложнить логистику и поставки зерна из Черноморского региона, отмечает издание. На долю России и Украины в совокупности приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.

«Рынок начинает осознавать, что экспорт через Черное море будет ограничен, и импортерам придется адаптироваться», – отметил менеджер по товарным рискам StoneX Мэтт Аммерманн.

По его словам, пока ситуация будет оставаться неопределенной, цены на рынке продолжат расти.

Удорожание зерна создает угрозу нового витка глобальной продовольственной инфляции. Наиболее уязвимыми при этом окажутся страны Ближнего Востока, Африки и Азии, которые в значительной степени зависят от недорогих поставок из Украины и России. На фоне рисков в Черном море покупатели уже начали искать альтернативные источники зерна в Австралии и Аргентине. Однако поставки из этих стран обходятся значительно дороже.

«Россия и Украина традиционно являлись поставщиками с низкими затратами. Но сейчас, когда значительная часть их продукции недоступна, потребители оказались в сложной ситуации», – пояснил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

По его словам, если безопасность судоходства в Черном море не будет восстановлена, цены продолжат расти.

Согласно данным Министерства сельскохозяйственной политики Украины, объем экспорта агропродукции в текущем сезоне составляет лишь около половины первоначальных прогнозов. В то же время в августе поставки российской пшеницы сократились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стали общие логистические ограничения и санкции.