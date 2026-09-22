В Ханкенди, Ходжалинский, Агдеринский и Джебраильский районы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе 3 семьи (13 человек) возвращаются в Ханкенди, 5 семей (22 человека) — в поселок Керкеджахан, 7 семей (31 человек) — в село Тезебина, 5 семей (22 человека) — в село Ханъюрду, 2 семьи (10 человек) — в село Ханабад, 1 семья (4 человека) — в село Баллыджа, 4 семьи (14 человек) — в село Венгли, 4 семьи (11 человек) — в село Чапар, 4 семьи (9 человек) — в село Нижний Оратаг и 24 семьи (148 человек) — в село Шукюрбейли.