В ночь на 22 сентября украинские беспилотники атаковали «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» в Самарской области России, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» расположено в Куйбышевском районе города Самара и входит в группу компаний российской корпорации ПАО «Роснефть».

Завод специализируется на выпуске широкого спектра нефтепродуктов, в частности моторного и дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и битумов.

Предприятие является одним из лидеров нефтяного сектора Поволжья с проектной мощностью переработки около 7 миллионов тонн нефти в год.