Десятки тысяч работников Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz вышли на протесты в Германии, требуя остановить массовые сокращения и поддержать автопром, пишет The Guardian.

Поводом стали масштабные увольнения в отрасли. Ранее Volkswagen объявил о планах сократить 100 тыс. рабочих мест в течение ближайших трех лет. BMW и Mercedes-Benz также уменьшают численность персонала.

Демонстранты требуют не только сохранить рабочие места, но и оказать государственную поддержку отрасли, в том числе за счет субсидий.

Как отмечает The Guardian, одной из причин кризиса немецкого автопрома стало стремительное усиление китайских производителей электромобилей. Их автомобили зачастую стоят дешевле немецких аналогов и при этом предлагают более современные функции.