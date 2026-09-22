Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.

Соответствующее заявление американский лидер разместил на своей странице в Truth Social.

«США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Беларуси. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», — написал американский лидер.

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии «свободных» калийных удобрений для Запада: