Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси.
Соответствующее заявление американский лидер разместил на своей странице в Truth Social.
«США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Беларуси. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», — написал американский лидер.
Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об отсутствии «свободных» калийных удобрений для Запада:
«Даже если бы мы захотели поставлять калийные удобрения на западные рынки сегодня, у нас просто нет необходимых объемов. Все уже заключено контракты».