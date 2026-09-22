Беларусь не может нарастить поставки калийных удобрений на западные рынки, поскольку все произведенные на этот год объемы уже законтрактованы, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы даже если бы захотели куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано», — сказал он.

По словам Лукашенко, на фоне экономических мер со стороны Евросоюза и других западных стран Беларусь переориентировала товарные потоки на восток.

При этом ранее президент сообщил о поставках белорусских калийных удобрений в США, отметив, что отправлять американской стороне большие объемы Минск не может из-за действующих контрактов.

Заявление прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке крупной сделки с Беларусью по закупке калийных удобрений. По его словам, американская сторона рассчитывает получать белорусский калий по цене значительно ниже той, которую США сейчас платят Канаде.