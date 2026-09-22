В Азербайджане для лиц, продающих домашние консервированные продукты, планируется ввести требование о наличии соответствующего сертификата.

Новые правила будут распространяться, в частности, на домашние консервы, варенья и другие продукты, приготовленные в домашних условиях и реализуемые на рынках, сообщает Xezerxeber.az.

Продавцы выступают против ужесточения требований. По их словам, продажа продуктов собственного приготовления является для них основным источником дохода, а усиление контроля может ограничить возможности их реализации. В ходе опроса продавцов на региональных рынках выяснилось, что некоторые из них уже получили предупреждения о предстоящих изменениях.

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АБПА) сообщили, что в рамках нового механизма прежде всего будет определён перечень продуктов, которые разрешается готовить в домашних условиях и семейных хозяйствах для последующей продажи.

Кроме того, будут установлены соответствующие требования к приготовлению, хранению, транспортировке и реализации таких продуктов для обеспечения их безопасности.

В АБПА подчеркнули, что цель регулирования — с одной стороны, создать возможность для легальной реализации продукции, произведённой в домашних условиях и семейных хозяйствах, а с другой — обеспечить её безопасность для потребителей и сформировать единый подход в сфере пищевой безопасности.