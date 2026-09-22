Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков для Киева.

«У нас состоялось продолжительное обсуждение Украины и России, необходимости скорее и сильнее помочь нашим украинским друзьям в вопросе перехватчиков, так как это ключевой вопрос с оборонительной точки зрения», — привело агентство Reuters слова французского лидера после встречи с американским коллегой.

По словам Макрона, который беседовал с журналистами, переговоры прошли «очень хорошо» и «очень конструктивно».