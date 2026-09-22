КНДР успешно испытала новейшую систему ракетного вооружения.

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания были проведены Главным управлением ракетостроения КНДР. В заявлении подчеркивается, что они не оказали никакого отрицательного влияния на безопасность соседних стран.

По словам присутствовавшего на испытаниях главы Северной Кореи Ким Чен Ына, они стали «демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил страны».

Лидер КНДР отметил, что обладание такой «в буквальном смысле этого слова непреодолимой силой» имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил. Он подчеркнул, что враги Северной Кореи и без объяснения понимают, что такое военно-техническое обновление Пхеньяна будет для них «неизлечимой головной болью и очень жестоким, неизбежным мощным ударом».

Ким Чен Ын выразил благодарность «самоотверженным усилиям» разработчиков новой системы вооружения.