Участие в ADEX-2026 (30 сентября – 2 октября) таких крупных представителей мировой оборонной промышленности, как американские Lockheed Martin и SIG SAUER, а также немецкий Rheinmetall, свидетельствует о растущем международном интересе к Азербайджану как к перспективному партнеру в сфере военно-технического сотрудничества. При этом сам факт присутствия ведущих западных компаний на выставке еще не означает наличия конкретных контрактов или уже достигнутых договоренностей. Однако он может стать важным сигналом готовности сторон к более предметному диалогу.

Об этом в беседе с Minval Politika рассказал ведущий советник Центра анализа международных отношений, эксперт в области региональной безопасности Фуад Абдуллаев.

По его словам, участие крупных западных производителей прежде всего следует рассматривать как показатель интереса к азербайджанскому рынку и возможностям дальнейшего сотрудничества.

«Я бы не стал автоматически интерпретировать участие Lockheed Martin, SIG SAUER и Rheinmetall как признак уже достигнутых конкретных договоренностей или готовящихся крупных контрактов. Участие в выставке — это прежде всего сигнал интереса, начало более активного диалога и оценка возможностей рынка», — указал эксперт.

Вместе с тем он считает, что само появление ведущих американских и европейских компаний в Баку имеет серьезное политическое и военно-техническое значение. По словам Абдуллаева, ADEX с каждым годом заметно расширяет свою международную географию: в этом году участие в выставке уже подтвердили свыше 200 компаний из более чем 20 стран. При этом американские Lockheed Martin и SIG SAUER впервые дебютируют на выставке, тогда как Германия и Великобритания также впервые принимают в ней участие, причем Германию представляет Rheinmetall.

Абдуллаев предлагает рассматривать этот процесс в более широком контексте изменений в самом Азербайджане, поскольку сегодня страна представляет интерес для международных производителей уже не только как потенциальный покупатель вооружений.

«Азербайджан сегодня уже не просто страна-покупатель вооружений. За последние годы, особенно с учетом развития собственного оборонно-промышленного комплекса, наша страна представляет интерес и как потенциальный партнер в области совместного производства, технологической кооперации, локализации отдельных компонентов и разработки новых систем», — отметил эксперт.

Таким образом, речь идет уже не только о заинтересованности Баку в западных технологиях. По мнению специалиста, взаимный интерес становится двусторонним: западные производители также оценивают возможности азербайджанского рынка и перспективы сотрудничества с местной оборонной промышленностью: «Я бы сказал, что мы наблюдаем рост взаимного интереса — причем не только Азербайджана к западным технологиям, но и западных производителей к азербайджанскому рынку и к возможностям сотрудничества с местной оборонной промышленностью».

При этом, подчеркивает эксперт, говорить о конкретных соглашениях пока преждевременно. Однако общая тенденция к расширению военно-технических контактов, по его оценке, уже очевидна.

Отдельное внимание Абдуллаев уделяет участию Lockheed Martin. Он считает, что связывать присутствие американской компании на ADEX исключительно с интересом к системам противовоздушной и противоракетной обороны было бы неправильно, поскольку корпорация работает в чрезвычайно широком спектре направлений — от авиации и ракетных систем до радиолокационных технологий, космических решений и систем управления.

В то же время именно ПВО и ПРО могут оказаться одним из наиболее перспективных направлений потенциального сотрудничества: «Современная война показывает, что ПВО сегодня — это уже не только борьба с самолетами и баллистическими ракетами. Это также противодействие различным видам беспилотников, крылатым ракетам, высокоточному оружию и другим средствам воздушного нападения. Поэтому развитие эшелонированной и интегрированной системы ПВО становится одним из ключевых направлений для любой современной армии».

По словам эксперта, появление Lockheed Martin на ADEX создает возможность для более предметного диалога и в этой сфере. Однако между участием компании в выставке и заключением реального военно-технического контракта существует значительная дистанция.

Здесь, отмечает Абдуллаев, будет иметь значение целый комплекс факторов — от политических решений и экспортных ограничений США до финансовых параметров потенциальных соглашений и совместимости предлагаемых систем с уже существующей инфраструктурой Азербайджана.

«ADEX может стать площадкой, где впервые может начаться более серьезная предметная проработка. И если стороны увидят взаимный интерес, тогда это может привести к конкретным проектам», — подчеркнул он.

Еще одним важным событием эксперт считает первое участие Германии в ADEX и появление на выставке Rheinmetall. По его словам, у немецкого концерна также чрезвычайно широкий портфель, поэтому потенциальное сотрудничество может развиваться сразу по нескольким направлениям.

Наиболее перспективными Абдуллаев считает сухопутные системы и системы управления, а также отдельные технологические решения для бронетехники. Однако и здесь, по его мнению, для Азербайджана принципиально важно не ограничиваться приобретением готовой продукции: «Особенно важным может быть не просто приобретение готовой продукции, а вопрос технологической кооперации и локализации производства. Именно этот формат, на мой взгляд, наиболее соответствует долгосрочным интересам Азербайджана, который активно развивает собственную оборонную промышленность».

При этом появление Rheinmetall на азербайджанском рынке эксперт не рассматривает как прямое противостояние немецкого концерна уже представленным здесь турецким производителям. Турецкие компании, отмечает он, обладают в Азербайджане прочными позициями, сформированными не только благодаря коммерческим отношениям, но и стратегическому партнерству, высокому уровню политического доверия и совместимости вооруженных сил.

«Rheinmetall вряд ли сможет просто вытеснить турецких производителей. Скорее, речь может идти о появлении дополнительного высокотехнологичного партнера. В одних сегментах возможна конкуренция, а в других — взаимное дополнение», — добавил специалист.

Для Баку такая ситуация, по мнению Абдуллаева, является скорее преимуществом, чем проблемой: чем больше крупных и технологически развитых производителей заинтересованы в сотрудничестве, тем шире выбор доступных технологий и тем больше пространства для маневра.

Именно в этом контексте эксперт предлагает рассматривать ADEX-2026 как один из признаков более масштабной тенденции — постепенной диверсификации военно-технического сотрудничества Азербайджана.

«Диверсификация не означает отказ от уже существующих военно-технических партнерств. Однако в современном мире важна также оборонная политика, требующая независимости от одного источника и доступа к максимально широкому спектру технологий», — указал собеседник.

По его словам, разные страны и компании обладают конкурентными преимуществами в различных сегментах оборонной промышленности: одни — в беспилотных системах, другие — в ПВО, боеприпасах, радиоэлектронной борьбе, бронетехнике, космических технологиях или системах управления.

Поэтому оптимальной моделью для Азербайджана Абдуллаев считает не замену одного партнера другим, а создание многовекторной системы военно-технического сотрудничества: «С точки зрения оборонной самостоятельности это имеет принципиальное значение. Чем шире круг технологических партнеров и чем больше компетенций локализуется внутри страны, тем меньше зависимость от внешних поставщиков».

При этом понятие оборонной самостоятельности, по мнению эксперта, сегодня уже нельзя сводить исключительно к количеству закупленных вооружений.