Армения рассматривает возможность импорта электроэнергии из Азербайджана на фоне растущего спроса на энергоресурсы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в четверг.

По его словам, Ереван изучает различные варианты обеспечения электроэнергией, в том числе за счет импорта из соседних стран.

«Есть разные режимы подачи электроэнергии. Иногда бывает, что у стран есть избыток, иногда — потребность. Учитывая инвестиции Армении в сферу искусственного интеллекта, нам нужно понимать: если возникнет необходимость, есть ли возможность импортировать электроэнергию откуда-либо, в том числе из Азербайджана?» — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что представители Армении и Азербайджана уже обсуждали вопросы возможного экспорта и импорта электроэнергии на встрече в Лачыне.

По словам Пашиняна, Армения также ведет аналогичные обсуждения с Грузией, Турцией и Ираном.

Таким образом, Ереван рассматривает сразу несколько направлений для потенциального импорта электроэнергии, в том числе азербайджанское направление.