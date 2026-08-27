Завтра начинается процесс регистрации абитуриентов, зачисленных на уровень бакалавриата вузов. Абитуриенты смогут пройти регистрацию исключительно через портал my.gov.az. Регистрация продлится с 11:00 28 августа до 18:00 8 сентября. Лица, которые не зарегистрируются посредством соответствующей услуги и не получат подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка зачисленных.

Для регистрации абитуриентам необходимо сначала войти в личный кабинет на портале my.gov.az через mygov ID (единую систему входа). Затем в разделе «Услуги» в категории «Учреждения» следует выбрать Министерство науки и образования и перейти к услуге «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях».

После перехода к услуге на экране отображаются персональные данные абитуриента. Проверив правильность информации, абитуриент знакомится с данными о зачислении и переходит к следующему этапу. Если в процессе регистрации потребуется документ, сведения о котором отсутствуют в электронной системе, то его необходимо загрузить в систему.

Затем в разделе «Зачисление на льготных условиях» абитуриент указывает, желает ли он получить студенческий образовательный кредит. Также необходимо указать, относится ли он к социально уязвимой категории населения. При выборе ответа «Да» следует указать соответствующий социальный статус и загрузить в систему подтверждающие документы.

На заключительном этапе абитуриент проверяет правильность введённых данных, даёт согласие на сбор и использование информации и завершает регистрацию.

Статус обращения можно отслеживать в разделе «История услуг». Если обращению присвоен статус «Необходимо произвести оплату», то плату за обучение можно произвести с помощью функции «Оплатить онлайн». Если оплата произведена другим способом, то подтверждающий документ можно добавить в систему через функцию «Загрузить чек».

Процесс считается завершённым после того, как заявка на регистрацию будет проверена и подтверждена учебным заведением. Уведомление о подтверждении регистрации направляется гражданину через платформу mygov.