Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара по территории страны, однако выжил, заявил президент США Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку.
«Я не думаю, что он мертв. Он получил очень серьезное ранение левой части тела. Он был серьезно ранен, но я не думаю, что он умер», – сказал Трамп.
Американский лидер также выразил уверенность, что война между США и Ираном завершится «довольно скоро».
«Я считаю, что (война с Ираном) закончится довольно скоро, ведь (Ормузский) пролив открыт. Сейчас через пролив проходит много судов. Мы пропускаем их. Мин больше нет. Вы, наверное, видели, что мы вчера об этом сообщили. Мы избавились от всех мин, и пролив работает», – подчеркнул американский лидер.