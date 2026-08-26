Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара по территории страны, однако выжил, заявил президент США Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку.

«Я не думаю, что он мертв. Он получил очень серьезное ранение левой части тела. Он был серьезно ранен, но я не думаю, что он умер», – сказал Трамп.

Американский лидер также выразил уверенность, что война между США и Ираном завершится «довольно скоро».