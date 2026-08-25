Иран и Оман договорились создать в Ормузском проливе временный морской коридор под совместным управлением, говорится в коммюнике иранского МИД по итогам переговоров.

«Министры иностранных дел обсудили поэтапный план дальнейших действий по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Эта инициатива включает в себя создание временного судоходного коридора в проливе под совместным управлением», – говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале представителя МИД Ирана.

Кроме того, стороны договорились о «разминировании временного коридора совместными усилиями».

В дальнейшем Иран и Оман намерены создать постоянный маршрут через Ормузский пролив. По данным МИД ИРИ, стороны также готовы обсудить этот вопрос с арабскими государствами Персидского залива.