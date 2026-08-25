Россия вновь отправила в Армению партию пшеницы и древесины транзитом через Азербайджан.

Со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесика отправлены 14 вагонов с 976 тоннами пшеницы и один вагон с 65 тоннами древесины.

Поставка стала очередной в рамках транзита российских грузов в Армению через территорию Азербайджана.

К настоящему времени из России в Армению таким маршрутом доставлено более 50 тыс. тонн зерна, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

Одновременно Азербайджан продолжает поставлять в Армению топливо. Общий объем экспорта составил около 15 тыс. тонн дизельного топлива и порядка 5 тыс. тонн бензина марок «АИ-92» и «АИ-95».