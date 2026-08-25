Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Главного управления внешнего военного сотрудничества Штаба сил обороны Пакистана генерал-майором Мухаммедом Имраном Ханом Бабаром.

Как сообщили в минобороны, в ходе встречи генерал-полковник Керим Велиев отметил, что отношения между нашими странами основаны на дружбе и братстве, и выразил удовлетворение текущим состоянием стратегического партнёрства.

Начальник Генерального штаба подчеркнул, что регулярные встречи между руководящими составами оборонных ведомств наших стран придают новую динамику развитию военных связей.

Выразив благодарность за тёплый приём и оказанное гостеприимство, генерал-майор Мухаммед Имран Хан Бабар отметил, что взаимные встречи вносят положительный вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества между нашими странами.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам военного образования, военно-технического сотрудничества, проведения совместных учений, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.