Для тюркских государств может быть создан совместный банк развития.

Об этом заявил заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti), депутат парламента от Анкары Кюршад Зорлу на II Международной конференции ведущих национальных аналитических центров Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку, передает АПА.

По его словам, Тюркский инвестиционный фонд продолжает работу и уже сформировал значительный бюджет. Следующим важным шагом для укрепления позиций тюркского мира в глобальной финансовой системе может стать создание совместного банка развития.

«Турция подготовила соответствующий проект. Подготовленный нами документ переведён на языки других тюркских государств и будет представлен Генеральному секретариату Организации тюркских государств», — сказал Зорлу.

Он отметил, что такая финансовая структура позволит использовать существующие бюджетные возможности и создавать новые финансовые инструменты, в том числе механизмы кредитования и поддержки предпринимателей, а также содействовать развитию Среднего коридора.