Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в продолжающейся войне не может быть победы одновременно для обеих сторон.

«Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь. Это перестало быть возможным еще в первый день войны между нами», — сказал президент Украины в интервью CBC News.

Президент Украины также не согласился с оценками части партнеров, которые, по его словам, считают, что российскому лидеру Владимиру Путину достаточно получить лишь часть украинской территории.