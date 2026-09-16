Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в официальной церемонии открытия 13-го Пекинского Сяншаньского форума, проводимого под под лозунгом «Выстраиваем консенсус по вопросам стабильности, совместно продвигаем управление в сфере безопасности».

Пекинский Сяншаньский форум, на котором обсуждаются вопросы диалога и сотрудничества в сфере международной безопасности, считается одной из важнейших платформ для укрепления доверия и взаимопонимания между государствами, а также мирного решения региональных и глобальных проблем безопасности.

Отметим, что форум, в котором принимают участие руководители оборонных ведомств более 100 стран, представители международных организаций и аналитических центров, а также высокопоставленные военнослужащие и авторитетные эксперты по военным вопросам и вопросам безопасности, продлится до 17 сентября.