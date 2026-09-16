Пять человек погибли, еще семеро получили ранения в результате удара российского беспилотника по рейсовому автобусу в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региона Александр Ганжа.

По его словам, автобус подвергся атаке в Никопольском районе, который регулярно подвергается обстрелам.

Кроме того, утром 16 сентября российские войска атаковали пассажирский поезд Киев — Николаев. Как сообщили в «Укрзализныце», всех пассажиров и сотрудников поезда своевременно эвакуировали.

По данным «Укрзализныци», в результате атаки никто из пассажиров не пострадал.