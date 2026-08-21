Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман заявил, что Азербайджан играет важную роль в содействии стабильности во всём регионе, а стабильность имеет первостепенное значение для формирования безопасной среды, которая также отвечает интересам Великобритании.

«Мы придерживаемся единой позиции относительно территориальной целостности Украины. Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил Норман.

Посол выразил надежду, что за время его пребывания в Азербайджане удастся стать свидетелями окончания полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я искренне надеюсь, что за время моего пребывания здесь мы станем свидетелями окончания полномасштабного незаконного и варварского вторжения России в Украину, что позволит положить конец огромным страданиям как украинского народа, так и самого российского населения», — сказал дипломат.

Норман подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать давление на Россию посредством санкций.

«Великобритания продолжает оказывать давление на Россию посредством санкций, которые уже привели к потерям российской экономики в размере около 450 миллиардов фунтов стерлингов — это эквивалентно двум годам финансирования незаконной войны Путина», — заявил он.

По словам посла, приверженность Великобритании Украине носит долгосрочный характер.

«Наша приверженность Украине носит долгосрочный характер: речь идёт о 100-летнем партнёрстве», — отметил Норман.

Дипломат также приветствовал политическую и гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине.

«Я тепло приветствую политическую и гуманитарную поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине», — сказал он.

Кроме того, Норман подчеркнул значение Азербайджана для энергетической устойчивости Украины и Европы.

«Азербайджан играет неоценимую роль в обеспечении энергетической устойчивости Украины и Европы. В апреле Президент Владимир Зеленский совершил исторический визит в Азербайджан», — заявил посол.