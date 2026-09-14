Призывы к Украине прекратить удары по российской экономической инфраструктуре, подобные обращению президента США Дональда Трампа, можно только приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно только приветствовать любой призыв к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», — сказал Песков на брифинге.

Так он прокомментировал обращение Трампа к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить удары по производству дизельного топлива в России на фоне экономических проблем в США.

Песков также добавил, что утверждение о том, что Украина имеет потенциал противостоять РФ, — большое заблуждение.