Президент США Дональд Трамп в воскресенье, по всей видимости, отверг призывы ведущих представителей индустрии искусственного интеллекта замедлить развитие ИИ-моделей, в то время как демократы пытаются использовать сопротивление его администрации регулированию отрасли как одну из главных тем кампании перед промежуточными выборами. Об этом пишет The Washington Post.

«Мы опережаем Китай в сфере ИИ, мы — самая технологически развитая страна в мире, и, откровенно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось, — заявил Трамп журналистам на полях турнира Irish Open по гольфу. — Кто победит в гонке ИИ, тот и победит».

Трамп во многом связал свои экономические достижения с ускорением развития искусственного интеллекта, поскольку бум в этой отрасли способствует рекордному росту фондового рынка. Однако такой подход с минимальным вмешательством государства столкнулся с новой волной критики после того, как трое наиболее влиятельных представителей ИИ-индустрии — генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, глава OpenAI Сэм Альтман и основатель xAI Илон Маск — выступили за замедление темпов, с которыми отрасль наращивает возможности ИИ-моделей.

Их единая позиция прозвучала вскоре после ухода одного из исследователей Anthropic, который во вторник предупредил, что компания и ее конкуренты разрабатывают ИИ-модели недостаточно ответственно. Его заявление еще больше обострило общественную дискуссию о рисках, связанных с технологией.

Во второй половине воскресенья генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что его компания приветствует такие идеи, как сознательное замедление темпов разработки и внедрение встроенных механизмов оценки, хотя и с рядом оговорок.

В заявлении, опубликованном в X, Наделла подчеркнул, что любая система безопасности должна одновременно учитывать потребность корпоративных клиентов в конфиденциальности и гибкости.

«Для компаний критически важно сохранять полный контроль над своими уникальными и неформализованными знаниями», — написал он.

Высказывания Трампа вновь однозначно поставили его на сторону тех, кто выступает за максимально быстрое развитие искусственного интеллекта. Этот вопрос все сильнее раскалывает как технологическое сообщество, так и политические круги.

При этом позиция президента становится все более изолированной: даже некоторые представители его собственной партии и союзники в технологической отрасли выражают обеспокоенность тем, что Трамп, по всей видимости, недостаточно серьезно относится к потенциальным угрозам со стороны ИИ.

Сам Трамп объяснил предупреждения существованием неких «негативных сил».

«Я думаю, существует много негативных сил, которые поднимают эту тему, хотя им не следовало бы этого делать, — заявил он журналистам. — Они говорят о вещах, которые не произойдут».

Спустя несколько часов, уже на борту самолета из Ирландии в Вашингтон, Трамп настаивал, что вовсе не преуменьшает значение предупреждений технологических руководителей, и сообщил, что разговаривал с некоторыми из них.

«Я ничего не преуменьшаю. Но хорошего от этого будет намного больше, чем плохого — намного», — сказал он, говоря об искусственном интеллекте.

Трамп также сообщил, что сам пользовался ИИ, однако отказался уточнить, каким образом.

Демократы пытаются воспользоваться растущей обеспокоенностью общества по поводу искусственного интеллекта. Несколько опросов показывают, что американцы все настороженнее относятся как к самой технологии, так и к стремительности ее развития.

Эта тема потенциально объединяет сразу несколько направлений критики Трампа со стороны демократов, позволяя представить президента как политика, недостаточно сосредоточенного на своих обязанностях и слишком тесно связанного с миллиардерами — руководителями технологической отрасли.

В серии публикаций в социальных сетях в выходные представители самых разных идеологических течений Демократической партии пообещали усилить контроль над отраслью и обвинили администрацию в неспособности противостоять растущим рискам технологии.

Абдул Эль-Сайед, прогрессивный кандидат от демократов в Сенат от штата Мичиган, в воскресенье предупредил, что развитие технологий опережает внедрение мер безопасности, и поддержал предложение сенатора Берни Сандерса, независимого от Вермонта, приостановить дальнейшее развитие искусственного интеллекта.

«Есть вещи, для которых мы не должны использовать ИИ, и мы как общество должны решить, что нам необходим общественный контроль, чтобы вся эта технология не создавалась в интересах немногих в ущерб благополучию большинства», — заявил Эль-Сайед в интервью программе Face the Nation.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, центрист и потенциальный кандидат в президенты от демократов в 2028 году, назвал предупреждения лидеров отрасли «ярко мигающим красным сигналом».

«Нашему федеральному правительству уже давно пора вмешаться, отнестись к этому всерьез и установить определенные рамки — как внутри страны, так и на международном уровне», — написал Шапиро в X, проведя параллели с регулированием фармацевтики и авиации.

В последнее время Шапиро стал заметно критичнее относиться к отрасли, хотя раньше активно содействовал строительству дата-центров, лежащих в основе развития ИИ. В прошлом месяце он подписал указ, ограничивающий дальнейшее развитие таких объектов.

Бывший президент Барак Обама на прошлой неделе также в частном порядке призвал руководство Демократической партии сделать регулирование искусственного интеллекта одной из центральных тем партийной повестки.

Он рекомендовал сосредоточиться на безопасности, влиянии технологии на детей и ее экономических последствиях.

По словам человека, знакомого с позицией Обамы и говорившего на условиях анонимности, бывший президент считает призывы лидеров отрасли замедлить развитие ИИ «позитивным изменением».

Первой о рекомендациях Обамы сообщила The New York Times.

Атаки демократов создают проблему для республиканцев, которые все лучше осознают растущее недовольство избирателей искусственным интеллектом, но при этом участвуют в выборах в рамках партийной повестки, тесно связанной с политикой Белого дома.

Трамп последовательно отменял нормы регулирования, которые его доноры из технологической индустрии называли препятствием для быстрого развития ИИ.

В первую неделю своего второго срока он отменил указ Джо Байдена от 2023 года, вводивший процедуру оценки рисков передовых моделей искусственного интеллекта.

Однако на фоне усиления обеспокоенности рисками ИИ этим летом администрация разработала новую систему оценки моделей с точки зрения кибербезопасности.

Некоторые республиканцы, которым предстоят напряженные промежуточные выборы, начали демонстрировать большую готовность к регулированию искусственного интеллекта.

Майк Роджерс, бывший член Конгресса от Республиканской партии, который борется с Эль-Сайедом за место в Сенате от Мичигана, в воскресенье написал в X, что поддерживает замедление развития ИИ и намерен сделать принятие рамочного закона в сфере национальной безопасности одной из своих приоритетных задач.

«Опыт работы председателем Комитета по разведке научил меня: кризис нужно предотвращать еще вчера», — заявил Роджерс, возглавлявший комитет Палаты представителей по разведке с 2011 по 2015 год.

Республиканские лидеры, в свою очередь, пытаются переложить основную ответственность за защиту общества на сами компании, подтверждая тем самым позицию Белого дома.

«Очевидно, что на корпорациях, которые создают эти модели, лежит ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными», — заявил в воскресенье на CNN спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от Луизианы.

Он сообщил, что в качестве первого шага намерен встретиться с руководителями технологических платформ.

Джонсон также сослался на публикацию Дэвида Сакса, одного из главных архитекторов либерального подхода администрации Трампа к регулированию искусственного интеллекта.

По словам Сакса, руководители технологических компаний вполне могут «сами замедлить» темпы развития ИИ, однако он отверг их утверждения о том, что для этого необходимо вмешательство Вашингтона.

«Перестаньте делать вид, будто вам нужно чье-то разрешение», — написал Сакс в X.

Он также заявил, что компаниям следует прекратить утверждать, будто их стремление замедлить развитие технологии «носит исключительно альтруистический характер».

По его словам, компании будут нести ответственность, если их продукты станут причиной масштабной кибератаки.

Амодеи и другие представители отрасли обратились к американскому правительству с просьбой предоставить им исключение из антимонопольного законодательства, чтобы они могли координировать действия по вопросам безопасности ИИ.

Сам Амодеи писал, что было бы полезно, если бы правительство «выступило посредником или как минимум создало условия для подобных обсуждений».

Некоторые эксперты в сфере государственной политики и технологические руководители отвергли идею антимонопольного исключения, заявив, что компании продвигают меры, выгодные прежде всего им самим и не обязательно способствующие повышению общественной безопасности.

Слейд Бонд, бывший сотрудник Министерства юстиции при администрации Байдена, отметил, что американские суды на протяжении столетия разрешали компаниям сотрудничать ради обеспечения общественной безопасности.

Компании, по его словам, не могут использовать безопасность как предлог для незаконного подавления конкуренции.

Однако соглашение между ИИ-компаниями, направленное на предотвращение катастрофического сценария — например, финансового кризиса, вызванного роем автономных ботов, — вероятно, рассматривалось бы как способствующее конкуренции в рамках антимонопольного закона Шермана 1890 года, лежащего в основе американской конкурентной политики.

По словам Бонда, сам факт обращения к государству за исключением свидетельствует о том, что компании крайне неохотно принимают на себя возможные юридические риски, несмотря на огромную рыночную капитализацию, мощные юридические команды и колоссальные бюджеты на судебные процессы.

Бонд был одним из ведущих юристов расследования Палаты представителей против технологической индустрии в 2019–2020 годах.

«Они хотят получить карт-бланш, — сказал он. — Им не нравится ответственность за продукцию, им не нравится авторское право, а теперь им не нравится и антимонопольное законодательство».

Лидеры отрасли также призвали администрацию сотрудничать с Китаем для координации темпов развития искусственного интеллекта.

Альтман рекомендовал Трампу заключить с Пекином соглашение, которое учитывало бы риск потери контроля над ИИ-агентом и одновременно гарантировало бы, что меры безопасности не поставят одну из стран в невыгодное положение.

В преддверии встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином позднее в этом месяце Альтман даже апеллировал к публично известному стремлению президента США получить Нобелевскую премию мира.

«Я думаю, президенты Трамп и Си могли бы вместе получить Нобелевскую премию мира, если бы смогли договориться о чем-то, о чем, по идее, должно быть легко договориться. Это было бы замечательно», — заявил Альтман в интервью журналу Fortune, опубликованном в субботу. «Даже если бы США и Китай договорились хотя бы о каких-то общих стандартах и тестировании при разработке этой технологии, я считаю, что это стало бы замечательным достижением, которое они вдвоем могли бы обеспечить», — добавил он.

Во время майского саммита в Пекине Трамп и Си не достигли каких-либо значимых соглашений по вопросам искусственного интеллекта.

Белый дом не ответил на запрос о том, планируются ли какие-либо совещания по вопросам политики в ответ на предупреждения руководителей технологических компаний.

Глава Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил в воскресенье на CNN, что ожидает на этой неделе встреч представителей Белого дома с ведущими советниками по кибербезопасности, чтобы «подумать, каким должен быть следующий шаг».