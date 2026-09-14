Польша готова поддержать сближение Армении с Евросоюзом, в том числе вступление страны в ЕС, заявил госсекретарь МИД Польши Марчин Босацки в интервью Armenpress.

По его словам, Варшава может поддерживать Ереван внутри ЕС и делиться собственным опытом подготовки к членству и переговоров с объединением. Польские дипломаты и эксперты уже начали обучать сотрудников дипломатического корпуса Армении.

Босацки отметил, что Польша готова поддержать и расширение торговли Армении с ЕС. Одним из препятствий он назвал существующие для третьих стран торговые барьеры. Другой проблемой, по его словам, остается географическая удаленность Армении от Европы и сложность транспортных маршрутов.